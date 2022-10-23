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Dikkat! Belirtisi değişti: Covid enfeksiyonu ilk darbeyi tuvaletten vuruyor

23.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 2019 yılından beri tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 birçok olumsuz duruma yol açıyor. Koronavirüse yakalanan kişilerin bu virüsü ilk günlerde fark edip izole olmaları toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Uzmanlar Delta ve Omicron varyantlarının belirtileri hakkında uyarıyor.

Dikkat! Belirtisi değişti: Covid enfeksiyonu ilk darbeyi tuvaletten vuruyor

Covid-19 hem sağlık hem de sosyal anlamda birçok değişim yaşamamıza neden oldu. Günlük alışkanlıkları değiştiren koronavirüsün çok çeşitli varyantları ortaya çıktı. Her varyantın farklı belirtileri olduğu ve hastalık sürecini farklı etkilediği biliniyor. Covid-19 belirtilerine dikkat etmek ve bu konuda bilinçli olmak hayat kurtarıyor. Covid hakkında bilgi toplayan ZOE Health Study uygulaması , tuvalet sorununun tam aşılı kişilerde Covid'in ortak bir işareti olduğu konusunda uyardı. Delta veya Omicron varyantları ile enfekte olan ve iki veya üç kez aşılanan beş kişiden birinin ishal yaşadığını buldu.

ENFEKSİYONUN İLK GÜNLERİNDE BAŞLIYOR

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Sağlık uygulaması şunları açıkladı: "İshal, enfeksiyonun ilk gününden başlayarak ve ilk hafta yoğunluğu artan, Covid'in erken bir belirtisidir. Genellikle ortalama iki ila üç gün sürer, ancak yetişkinlerde yedi güne kadar sürebilir." Bazı insanlar bu tuvalet sorununu bundan daha uzun süre çekebilir, bu da "yaygın olarak uzun süreli Covid'li kişilerde bildiriliyor" gibi görünüyor.

BOĞAZ AĞRISI DA SIK GÖRÜNEN BELİRTİLERDEN

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Ancak tam olarak aşılanmış kişilerin yaşayabileceği tek semptom ishal değildir. İki gün önce, uygulama iki aşıdan sonra en sık görülen semptomların şu anki sıralamasını listeledi:

  • Boğaz ağrısı
  • Burun akması
  • Tıkalı burun
  • Kalıcı öksürük
  • Baş ağrısı

KOKU KAYBI GERİLEDİ

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Çifte aşılanmış kişiler, pandeminin başlangıcından daha az yaygın olsalar da, koku kaybı, nefes darlığı ve ateş gibi orijinal semptomlarla karşılaşabilirler. ZOE listesinde koku kaybı 6. sırada, nefes darlığı 29. sırada ve ateş 8. sırada yer alıyor.

BİR DOZ ALAN KİŞİLER EN ÇOK BAŞ AĞRISI ÇEKİYOR

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Sadece bir doz alan kişilerde baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve sürekli öksürük de görülebilir. Ancak baş ağrısı bu grupta en sık görülen semptomdur.

İSHAL VİRÜSÜN EV HALKINA YAYILMASINA NEDEN OLABİLİR

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İshal, virüsün ev halkına yayılmasını kolaylaştırabilir. NHS, ishal olan kişilere "evde kalmalarını ve bol bol dinlenmelerini" tavsiye ediyor. İshal hastaları ayrıca su veya kabak da dahil olmak üzere çok fazla sıvı almalıdır. Ancak meyve suyu ve gazlı içecekler içmek durumu daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, bu kişilerin mümkünse başkaları için yemek hazırlamamaları ve havlu, flanel, çatal bıçak takımı veya mutfak eşyalarını paylaşmamaları konusunda da uyardı.

EN SON VARYANT

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Dünya Sağlık Örgütü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, XBB adlı yeni bir Omicron alt varyantının 26 ülkede hangileri olduğunu belirlemeden tespit edildiğini belirtti. Çift aşılı kişilerde hala semptomlar gelişebilse de, insanları aşı olmaya teşvik etmeye devam ediyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği kurumunda halk sağlığı programları direktörü Doktor Mary Ramsay, "Bu kış şiddetli hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı en iyi korumayı sağladıklarını ve ilk dozunuzu almak için asla geç olmadığını" açıkladı.

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