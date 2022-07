Kurban Bayramı tatilinin faturası haftaya! Uzman isimden korkutan 'koronavirüs' sözleri: 'Rakamlar bize gösteriyor, o yüzden dönüş yapmaya başladık'

Salgının ağır geçtiği dönemlerde sıkı tutulan önlemler vakaların azalmasıyla gevşetildiğinde pek çok kişi derin bir 'oh' çekse de pandemi henüz sona ermiş değil. Üstelik 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanan hareketlilik vakaların yeniden yükselişe geçmesini tetikledi. Pandemi hastanesi bakımından Türkiye'nin en büyüğü olma niteliği taşıyan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yeni dalga için harekete geçildi. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, durumun ciddiyetini "Rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Biz de bu nedenle tedbir olarak Kovid kliniklerine doğru dönüş yapmaya başladık" sözleriyle ortaya koydu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da vakalardaki artışa dikkat çekerken sonbaharı işaret ederek maskelerin geri dönebileceği yönünde mesaj verdi.

VAKALAR BİR AYDA 8 KAT ARTTI

Yeni Şafak'ta yer alan haberdeki değerlendirmeye göre, bayramda yaşanan hareketliliğin ardından Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs tablosuna da yansıdı. 11-17 Temmuz verilerine göre, 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı. Aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. Vaka sayıları her hafta bir önceki haftaya göre iki katına çıkıyor. Son dört haftaya bakıldığında ise 8 katlık bir artış yaşandığı görülüyor.

GELECEK HAFTA TABLOYA YANSIR

Kurban Bayramı sonrasında Kovid-19 vaka sayısı haftalık yüz bin artarken asıl yükseliş için uzmanlar da önümüzdeki haftaya işaret etti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bayramda insan hareketliliği vaka sayılarında artışa neden oldu. Bir hafta sonraki veriler bize asıl vaka sayısını daha iyi yansıtacaktır” dedi. Kayıpmaz, “Her türlü varyantın önünde bizim için koruyucu olan en önemli araç tedbirlerimiz. Hatırlatma doz aşılarının olması hastalıkta mücadelede elimizi güçlendirecek bir araç olacak. BA4 ve BA5’te hastalar ayakta takip edilse de sert semptomlar görüyoruz.” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, her iki testten birinin pozitif çıktığını söyledi. Kaynak, “Yoğun bakım servislerinin Kovid-19’a ayrılmış kısımları veya hastanelerdeki servisler kapatılmıştı. Fakat şu an yoğun bakımlarda az da olsa yatış var. Başlangıca göre bu düşük ama geçtiğimiz 6 ayla karşılaştırıldığında artış söz konusu. Önümüzdeki haftalar daha da artacak” ifadesini kullandı.

KOVİD-19 BİRİMLERİ GERİ DÖNÜYOR

Türkiye’nin en büyük pandemi hastanesi olan Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de yeniden Kovid hazırlıklarına geçildi. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu şöyle konuştu:

“Kovid’de yeni dalgaya girdik diyebilirim. Henüz hastaneye yatışlara çok büyük bir yansıması yok ancak önceki dalgalardan biliyoruz ki ayaktan başvurular bir süre sonra yatış ve yoğun bakımlara da yansıyor. Bir ay öncesine kadar Kovid sonrası yeni normale dönmüş durumdaydık. Avrupa’daki dalganın 1-15 gün sonra bize de geldiğini görmekteyiz, ayaktan başvuran hasta sayısında hızlı bir artış var. Son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750’sine PCR testi gerekli oluyor. Rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Biz de bu nedenle tedbir olarak Kovid kliniklerine doğru dönüş yapmaya başladık. Gördüğümüz kadarıyla vakaların büyük çoğunluğu aşısızlar ya da aşılarını tamamlamamış olanlar. Yoğun bakımlara tam manada ciddi bir yansıma olmadı şimdilik.”

ANTALYA'DA TURİZM HAREKETLİLİĞİ VAKALARI TETİKLEDİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise yaz aylarının başlamasıyla turizm kenti Antalya'da hareketlilik olduğunu belirterek, bu durumun vaka sayısına yansıdığını anlattı. Kovid-19 vakalarının artmasıyla geçmişte edindikleri tecrübeyi AÜ Hastanesi'nde yeniden hayata geçireceklerini belirten Özkan, bütün planlamaların yapıldığını vurguladı. AÜ Hastanesi'ndeki vaka durumunu açıklayan Özkan, hastaların genellikle servis ve yoğun bakım ihtiyacı olmadığını belirtti.

"KANSER VE ORGAN NAKİLLİ 7 HASTA KOVİD TEDAVİSİNDE"

AÜ Hastanesi Acil Servise başvuran her 100 hastanın 50'sinde PCR testinin pozitif olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlenen Özkan, hastaların çok az kısmının yatışının gerçekleştiğini aktararak, "100 kişinin 50'si pozitif olmakla beraber, 7 hastanın olduğu bir kliniğimiz var. Bunlar genelde kanser ve organ nakli hastası olup, Kovid'e yakalanan hastalar. Bu 7 hastayı takip ediyoruz, onun dışında şu an Kovid için yatırdığımız hasta yok. En çok başvurulan şikayetler boğaz ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hafif öksürük" diye konuştu.

"BÜTÜN PLANLAR DEVREDE"

Kovid-19'un ilk ortaya çıkmasıyla AÜ Hastanesi'nde pandemi acil planı yaparak, belirli noktaların koronavirüs hastaları için tahsis edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen senelerden bir tecrübemiz var. Bütün planlar yapıldı. Yoğun bakımların bir kısmının derhal Kovid için dönüştürülme planları var. Hala aşı yerlerimiz ayrı. Günlük aşılanan 500 hastamız var. Şu an hem servis hem de yoğun bakım için çok ciddi yatış gerektirecek hasta yok. En büyük risk grubu her zaman söylediğimiz gibi yaşlılar, organ nakli olan, kanser tedavisi gören ya da doğuştan immün yetmezliği olan hastalarımızdır. Bunların daha çok kendisini koruması, etrafındakilerin de sakınması gerekiyor. Almanya sonbaharda maske kullanımına başlayacak. Biz de sonbahara doğru en azından kapalı alanlarda maske takacakmışız gibi duruyor. Maske, mesafe ve hijyen şu an için yeterli gibi duruyor." (DHA)