Yeni salgın korkutuyor! Domates gribi belirtileri nedir? Nasıl bulaşır?

Domates gribi ilk olarak Mayıs ayında Hindistan’da görülmeye başlandı. Açıklanan verilere göre bu hastalık 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda görüldü. Domates gribi el, ayak ve ağızlarda görülüyor. Şimdiye kadar 82 çocuğa bulaşan domates gribi tüm dünyada tedirginlik yarattı. Domates gribi çocukların vücudunda kırmızı kabarcıklar halinde görülüyor.

NADİREN YETİŞKİNLERDE GÖRÜLÜYOR

Bulaşıcı hastalığa bağırsak virüslerinin neden olduğu belirtiliyor. Bağışıklık sistemleri genellikle virüsten korunacak denli güçlü olduğu için hastalık yetişkinlerde nadiren görülüyor. Enfeksiyon, hastanın vücudunda beliren ve yavaş yavaş domates boyutuna ulaşan kırmızı, ağrılı kabarcıklar nedeniyle 'domates gribi' olarak adlandırılıyor.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, vücut ağrısı, eklem şişmesi ve yorgunluk bulunuyor. Bu bakımdan chikungunya virüsü ile oldukça benzerlik gösteriyor. Öte yandan kimi hastalarda bildirilen diğer belirtiler ise mide bulantısı, kusma, ishal, ateş, aşırı sıvı kaybı.

DOMATES GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Doktorlar bunun 'çok bulaşıcı' olduğunu söylüyorlar ve mevcut salgın kontrol altına alınmazsa yetişkin nüfusa bulaşabileceğinden korkuyorlar. Hastalık tükürük, mukus, dışkı ve kabarcıklardan gelen sıvı yoluyla bulaşıcıdır. Bu nedenle, etkilenenler kendilerini izole etmeli ve kaşınmamalıdır. Domates gribinin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. En çok etkilenenler beş yaşın altındaki çocuklardır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir. Domates gribi tehlikeli bir hastalık olarak görülmemektedir, ancak belirtiler özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir sürece dönüşebilir. Belirtiler genellikle 10 gün içinde kaybolur.



