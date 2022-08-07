Koronavirüs kabusu! İrem Derici kötü haberi duyurdu: "Şerefsiz virüs yine cirit atıyor!"

İrem Derici bir kez daha koronavirüse yakalandı. 2020 yılında ‘Menajerimi Ara’ dizisine konuk olduğu süreçte koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bugün Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü.

İREM DERİCİ'DEN SEVENLERİNE KÖTÜ HABER

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

"BETON AMA COVID DERİCİ"

İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar selam herkese, anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Dünkü Avcılar Sevim Alan konserimiz ve bugünkü Konya Karaman konserlerimiz covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip konserlere devam edeceğim.

Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de....

Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç biliyorsunuz.

Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin.

Beton ama Covid Derici"



