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Koronavirüs kabusu! İrem Derici kötü haberi duyurdu: "Şerefsiz virüs yine cirit atıyor!"

07.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 2020 yılının Kasım ayında koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı İrem Derici, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren ünlü şarkıcı anca yazacak gücü bulabildiğini belirtip "Şerefsiz virüs yine cirit atıyor" diyerek hem sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı hem de konser maratonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Koronavirüs kabusu! İrem Derici kötü haberi duyurdu: "Şerefsiz virüs yine cirit atıyor!"

İrem Derici bir kez daha koronavirüse yakalandı. 2020 yılında ‘Menajerimi Ara’ dizisine konuk olduğu süreçte koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bugün Instagram hesabının hikaye kısmında yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

İREM DERİCİ'DEN SEVENLERİNE KÖTÜ HABER

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

"BETON AMA COVID DERİCİ"

İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar selam herkese, anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Dünkü Avcılar Sevim Alan konserimiz ve bugünkü Konya Karaman konserlerimiz covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip konserlere devam edeceğim.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de....

Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç biliyorsunuz.

Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin.

Beton ama Covid Derici"

irem

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İrem Derici koronavirüs
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