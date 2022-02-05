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Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

05.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, Instagram hesabında yılan dansı yaptığı anları paylaştı. Polat, iddialı tulumuyla ilgili takipçilerini uyardı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti. Göğüs dekolteli tulumuyla dans eden Polat, ''Yılan dansından bu aşamaya nasıl geçtik. Tulumun içinde kendi astarı var, aman diyeyim tenim değil o, sakın!'' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu dikkat çekti

Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan Ebru Polat, aynı zamanda güzellik merkezi işletiyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

Bir dönem avukatlık yapan ancak şarkıcılığa başladıktan sonra mesleği bırakan Polat, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde üst üste gelen zam haberlerine isyan etmiş, ''Çok saçma oldu her şey! Ne yapacağız ya...'' demişti.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

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Ebru Polat
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