Ünlü şarkıcı Ebru Polat yılan dansı yaptığı anları paylaştı! İddialı tulumu olay oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti. Göğüs dekolteli tulumuyla dans eden Polat, ''Yılan dansından bu aşamaya nasıl geçtik. Tulumun içinde kendi astarı var, aman diyeyim tenim değil o, sakın!'' ifadelerini kullandı.

Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alan Ebru Polat, aynı zamanda güzellik merkezi işletiyor.

Bir dönem avukatlık yapan ancak şarkıcılığa başladıktan sonra mesleği bırakan Polat, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde üst üste gelen zam haberlerine isyan etmiş, ''Çok saçma oldu her şey! Ne yapacağız ya...'' demişti.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.





