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Almanya’da Kovid-19 aşı tazminatı hamlesi! 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödeyecekler

15.04.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan va kısa sürede global bir salgına dönüşen koronavirüs salgının etkileri dünyada konuşulmaya devam ediyor. Koronavirüse yönelik olarak geliştirilen aşılar yan etki söylemleriyle tartışmaların hedefi olmuştu. Almanya’da Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.

Almanya’da Kovid-19 aşı tazminatı hamlesi! 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödeyecekler

Almanya’da eyaletlerin bakım kurumları tarafından Kovid-19 aşılarının yan etkileri nedeniyle tazminatlar ödenmeye başlandı. Şu ana kadar 301 tazminat başvurusunun onaylandığı ülkede başvuruları kabul edilen kişilere her ay ömür boyu 164-854 euro arasında ödeme yapılacak. Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılanabilecek.

120 VAKA TESPİT EDİLDİ

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Almanya’da aşı ve ilaçlara onay veren yetkili kurum Paul Ehrlich Enstitüsü’nün (PEI) aşılama komplikasyonları listesinde bulunan belirtilere göre Kovid-19 aşıları kalp rahatsızlıkları, kan pıhtılaşması, yüz felci, Guillain-Barre sendromu adı verilen kas rahatsızlığı, işitme bozukluğu ve kulak çınlaması gibi rahatsızlıklara yol açıyor. PEI raporuna göre 2022 Haziran ayına kadar 323 bin 684 şüpheli yan etki ve aşılama komplikasyonu vakası bildirildi. Aynı döneme kadar olan verilerin incelendiği raporda, can kaybı ve aşılar arasında bağlantı tespit edilen 120 vaka olduğu belirtildi.

AŞI MAĞDURU 185 KİŞİ DAVA AÇTI

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Kovid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden 185 kişi aşı üreticilerine karşı mahkemelere başvurdu. Davaların ilkinin 28 Nisan’da Frankfurt Bölge Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyor.

BIONTECH’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili aşı üreticisi Biontech tarafından yapılan açıklamada, Biontech aşısının incelenen vakalardaki sağlık sorunlarıyla ilgili bir bağlantısı bulunmadığının kanıtlandığı belirtilerek, "Bir aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Almanya koronavirüs aşısı kovid-19

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