Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan photoshop'u abarttı! Eleştirileri görünce bakın ne yaptı

Songül karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Devrim Özkan, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin final yapmasının ardından gittiği Miami'den fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı oyuncu photoshop mağduru olan ünlüler arasına katıldı.

"PHOTOSHOP'U ABARTMIŞSIN"

Gelen yorumlar üzerine yaptığı hatayı Devrim Özkan, Miami tatilinde verdiği pozlarını 884 bin takipçili hesabında paylaşan güzel oyuncu, yaptığı photoshop hatasını takipçileri sayesinde fark etti.

DEVRİM ÖZKAN DA PHOTOSHOP MAĞDURU ÜNLÜLER ARASINA KATILDI

Cesur beyaz kıyafetiyle kamera karşısına geçen Özkan'ın bacağına uyguladığı photoshop'u görenler uyarıda bulundu.

Devrim Özkan, "Bacaklarına photoshop'u abartmışsın" yorumlarının ardından önce gönderisini yorumlara kısıtladı, ardından da paylaşımı kaldırdı.



