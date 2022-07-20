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Endişelendiren gelişme! 1'di, 2 oldu: "Şiddetli bir artış var"

20.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, Kovid-19 ile mücadelede lokomotif olan Ankara Şehir Hastanesi'nde ise vaka sayılarındaki yükseliş ile birlikte pandemi yoğun bakım alanları yeniden açılmaya başladı. Haziran ayında 1 olan Kovid-19 yoğun bakım alanı, vakalardaki artış ile birlikte şimdi 2'ye yükseldi. Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan "Özellikle son haftalarda şiddetli bir artış var. Giderek artıyor." dedi.

Endişelendiren gelişme! 1'di, 2 oldu: "Şiddetli bir artış var"

Kovid-19 ile mücadelede lokomotif olan Ankara Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yoğun bakım ünitesi sayısı 10'dan 1'e kadar düştü. Ancak son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Pandeminin lokomotif hastanesinde Haziran ayı başında 1 olan 24 yataklı Kovid-19 yoğun bakım alanı, son dönemde vakalardaki artış ile birlikte 2'ye yükseldi.

"SERVİSLERDE DE VAKA SAYISININ ARTMASIYLA HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Kovid-19 yoğun bakım alanında yatan hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "Bir Kovid-19 yoğun bakım alanında 24 hastamız oluyor. Pik olan dönemde 10 adet alanımızı Kovid-19 için ayırmıştık. İhtiyaca göre de tavır ve şekil alabildik. Çok hızlı aksiyon alan bir hastaneyiz bu anlamda. Haziran ayının başında bu alan 1'e kadar düştü. Şuanda bir kıpırdanma var. Yeniden aksiyon alıyoruz. Servislerde de vaka sayısının artmasıyla hasta sayımız artıyor. Ama bir yandan iyileşme sürecini tamamlayanlar da taburcu edilerek o dönüşüm sürekli sağlanıyor. Kovid-19 servislerinde de yüzde 35-40 oranında bir artış söz konusu" dedi.

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"ŞİDDETLİ BİR ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Turan, haziran ayı başlarında vaka sayılarının çok ciddi anlamda azaldığını hatırlatarak, "O zamanlar pozitif kişi sayısı azalınca buna bağlı hastane ve yoğun bakım yükü de çok ciddi anlamda azalmıştı. Ancak özellikle son haftalarda şiddetli bir artış var. Giderek artıyor. Artan vaka sayısı özellikle polikliniklere başvuran vaka sayısı ve bu başvuruların pozitif çıkma oranları oldukça yükseldi. Bu durum hastaneye yatış ihtiyacı olan hastaları getiriyor; beraberinde yoğun bakım ihtiyacı olanları da. Ancak şunu net söyleyebiliriz ki pandeminin ağır pikleri döneminde kendi hastanemizde çok sayıda yoğun bakım alanını Kovid-19 yoğun bakım alanı yapmıştık. Haziran başında vakaların iyice azalmasıyla 1 adet Kovid-19 yoğun bakım alanımız vardı. Fakat şuan itibariyle bu alanımız 2 katına çıktı. Artış var; ama yoğun bakım alanında şuan çok ciddi bir yansıma yok" diye konuştu.

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"ÖNCEKİ PİKLER GİBİ DEĞİL"

Prof. Dr. Turan, Ankara Şehir Hastanesi’nin salgında acil durumlara her zaman hazır da olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Biz büyük bir hastane olmamız nedeniyle çok sayıda servis alanını ve yoğun bakım alanını Kovid-19 için ayırmıştık. Pikin en ağır olduğu dönemlerde bu alanlarda yüzde 100’e yakın bir doluluk oranı ile çalışıyorduk. Daha sonra vaka sayılarının giderek azalması ve özellikle Haziran ayının başlarında bunun etkisinin azaldığını iyice görmemizle birlikte Kovid-19 olmayan hastalarımıza hizmet vermeye devam ettik. Fakat son 2-3 haftadır yine bir kıpırdanma var. Kovid-19 sayılarında artış söz konusu. Bu artış hastanemize yansıdı; ama önceki pikler gibi ağır değil tabii ki. Önümüzdeki günler bize daha açık ve net bir şekilde gösterecek özellikle bu son bayram döneminin etkilerini."

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(DHA)

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