Koronavirüs çıkınca kıymete bindi! Çam kozalağı turşusu faydaları

Uzun zamanlar evlerimizin bir köşesini süsleyen çam kozalakları, şimdilerde şifa dağıtıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren çam kozalağı, çeşitli işlemler sonrası turşu olarak tüketiliyor. Birçok kişi tarafından bilinen bir ürün haline gelen çam kozalağı turşusu satışları da epey artmış durumda.

Çam kozalağı turşusu yapmak bir hayli emek istiyor. Öncelikle kozalakların ağaçtan düşmeden, düşme esnası sırasında toplanması şart. Eğer kozalak ağaçtan düşerse hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki... Hafif acımsı bir tada sahip olan kozalak turşusunun suyu içiliyor. Kimi vatandaş içine bal katılıp tüketiliyor. Önemli bir ayrıntının altını çizelim; kozalak turşusu hazır olduktan sonra sadece suyu içilmeli, kozalakları yenmemeli.

ÇAM KOZALAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Akciğer sağlığı için son derece değerlidir. KOAH hastaları doktorlarından onay aldıktan sonra çam kozalağı suyunu içerek rahat bir şekilde nefes alabilirler.

YATIŞTIRICI ETKİSİ VARDIR

Sakinleştirici görevi görür ancak bunun için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Antioksidan bakımından zengin olan bu ürün, karaciğeri toksinlerden arındırır.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Bir türlü geçmek bilmeyen yaralar için şifadır. Romatizma ağrılarını da hafifletir. Pulmoner sistem mukus astar iltihabına buhar tedavisi şeklinde iyi gelmektedir.



