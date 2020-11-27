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Koronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldı

27.11.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olan Bahar Şahin İyi Aile Babası'ndan ayrıldı

Bahar Şahin koronavirüse yakalandı. Şahin bu sebeple İyi Aile Babası dizisinden ayrıldı. Şahin bir süre setlerden uzak kalmak istedi.

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi.

BİR SÜRE SETLERDEN UZAK KALACAK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "İyi Aile Babası" dizisi başlamadan iki önemli değişiklik oldu. Dün koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

ESLEM AKAR İLE ANLAŞTILAR

Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketine iletmesinin ardından Eslem Akar'la anlaşıldı. Akar "İyi Aile Babası" dizisinde de tıpkı Güvercin projesinde olduğu gibi Berke Üsdiken ile partner olacak.

Öte yandan dizide senarist değişikliği yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldı.

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