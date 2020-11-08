Koronavirüs olan İsmail Küçükkaya'nın sağlık durumu nasıl? İsmail Küçükkaya ekrana ne zaman dönecek?

Fox TV’nin sabah saatlerinde yayınlanan haber programını sunan İsmail Küçükkaya’dan geçtiğimiz hafta sevenlerini üzen bir haber gelmişti. İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan gazeteci İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

ÇALAR SAAT NE ZAMAN?

Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günaydın. Durumum iyidir. Bugün evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasım'da işbaşı yapıyorum. Teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

