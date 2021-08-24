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Koronavirüs olan Mahsun Kırmızıgül'den iyi haber! "Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum"

24.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'in, ABD seyahati öncesi koronavirüs olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin duyulmasının ardından Mahsun Kırmızıgül bir paylaşım yaparak aşılanmanın önemini vurguladı ve iyi haberi verdi.

Koronavirüs olan Mahsun Kırmızıgül'den iyi haber! "Aşıları 8 ay önce Amerika’da olmuştum"

Koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin’den sevindiren haber geldi.

Amerika yolcuğu öncesi testleri pozitif çıkan Mahsun Kırmızıgül ile kızı Lavin koronavirüsü atlattı. Kırmızıgül aşının önemini vurgulayan bir paylaşım yaparak güzel haberi verdi.

Mahsun Kırmızıgül kızıyla bir fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandıMahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı

“Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım. Kızım Lavinim de ise hiçbir şey yok, onun korona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı.

Ekran Alıntısı

Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mahsun Kırmızıgül
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