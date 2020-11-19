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Koronavirüs olan Şener Şen'den haber var

19.11.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs olan Şener Şen'den haber var

Yaklaşık 10 gündür Nişantaşı'nda özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören usta oyuncu Şener Şen'den haber var. işte Şener Şen'in sağlık durumu.

Türk sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve bugüne kadar 140'a yakın dizi ve film projesinde yer alan Şener Şen, koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 10 gündür Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi gören Şener Şen'den sevindiren haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; son yapılan koronavirüs testi negatif çıkan Şener Şen, kaldığı hastaneden taburcu edildi. C

Yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verilen Şener Şen'in hastaneden sessiz sedasız ayrılarak evine geçtiği öğrenildi. Bağışıklık sistemi güçlü olan Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmamasının tedavi sürecini hızlandırdığı öğrenildi.

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