MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

12.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

Sanat dünyası bu son dakika haberiyle şoke olmuştu. Usta oyuncu Şener Şen'in hastaneye kaldırılması herkesi korkutmuştu. Koronavirüse yakalanan Şener Şen'in sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi.

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olan Şener Şen'in tedavisi sürüyor. PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi.

10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

78 yaşındaki Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi. (Habertürk)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı

Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı

Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı

İstanbul'da gol yağmuru!

İstanbul'da gol yağmuru!

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Kızı dudak dudağa... Sevgilisi paylaştı

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'

Diğer Haberler

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı

Aileye hemen girdi! 'Çok mutluyuz'

Farah Zeynep Abdullah Murat Boz ile aşk yaşadığı iddialarıyla dalga geçti

Aşk iddialarını ti'ye aldı! Murat hemen paylaştı

Sadakatsiz geceye damga vurdu... 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel eşi Caner Yıldırım'ın doğum gününü kutladı!

Sevgilim iyi ki doğmuş

Murat Güloğlu ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı ve programı

Ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı: Kutlamayı sevmezdi

Duygusal Kemal Sunal paylaşımı: Kutlamayı pek sevmezdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.