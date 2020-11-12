Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olan Şener Şen'in tedavisi sürüyor. PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Solunum desteğine ihtiyaç duymayan ve normal odada kalan usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu, “Hastanede tedavisi devam ediyor. Her şey normal seyrediyor” dedi.

10 gün karantina süreci devam edecek olan Şener Şen’in yanında kızı Bengü Şen kalıyor.

78 yaşındaki Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi. (Habertürk)

