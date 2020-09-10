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Koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral'ın partisindeki Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in ev partisinde Aral da dahil pek çok davetli koronavirüs oldu. Partiye katılanlardan Buse İskenderoğlu ise “Abartıldığı kadar bir şey yok” açıklaması yaparak şoke etti.

Koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral'ın partisindeki Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar...

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin’in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde koronavirüs çıkmıştı.

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Ev partisine katılan 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Snob Magazin'in haberine göre şaşırtan bir açıklama yaptı.

buse iskenderoglu (4)

PARTİ ABARTILMIŞ!

Ünlü manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz bir kaç kişide çıktı. Ben test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Çok şükür bende bir şey yok. Bir kaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım. Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Doğrusu bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" diye konuştu.

buse iskenderoglu (3)
Miss Turkey 2016 birincisi ve sunucu Buse İskenderoğlu, giyim tarzıyla da dikkat çekti. Beyaz bir body tercih eden ünlü isim sütyen giymedi ve göğüs uçlarının belli olmasından da rahatsız duymadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haber corona virüsmü kızın göğüs uçlarımı acaba ????
çok itiçi ve kışkırtıcı..
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