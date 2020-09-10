Koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral'ın partisindeki Buse İskenderoğlu: Abartıldığı kadar...

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin’in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde koronavirüs çıkmıştı.



Ev partisine katılan 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Snob Magazin'in haberine göre şaşırtan bir açıklama yaptı.

PARTİ ABARTILMIŞ!

Ünlü manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz bir kaç kişide çıktı. Ben test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Çok şükür bende bir şey yok. Bir kaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım. Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Doğrusu bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" diye konuştu.



Miss Turkey 2016 birincisi ve sunucu Buse İskenderoğlu, giyim tarzıyla da dikkat çekti. Beyaz bir body tercih eden ünlü isim sütyen giymedi ve göğüs uçlarının belli olmasından da rahatsız duymadı.



