Koronavirüs salgınından korunmak için ekinezya ve propolis önerisi

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bazı aktarlar, virüse karşı ekinezya bitkisi ve propolis sıvısını vatandaşa önerirken, artan talebe yönelik hazırladıkları paketleri satışa sunuyor. Demlenerek tüketilen ekinezya bitkisinin yaklaşık 20 su bardaklık paketi 10 TL'ye satılırken, propolis sıvısı ise 30 TL'den satılıyor. Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlardan Fatih Pamukçu, "Koronavirüs çıktıktan sonra tedavi edici özelliği olan bitkilerin hangileri olduğunu araştırdık. Ekinezya bitkisinin ve propolis sıvısının bu virüsten korumaya yönelik oldukça etkili olduğunu öğrendik. Bağışıklık sistemini yükselttikleri için vatandaşlar bu iki ürünü tercih ediyorlar. Ekinezya bitkisi, çay gibi demlenip, sabah akşam birer su bardağı tüketiliyor. Propolis sıvısı ise damla şeklindedir. Her gece yatarken 10 damla içilip yatılması öneriliyor" dedi.

'DÜNYADA YAYILDI, SATIŞLAR ARTTI'

Ekinezya bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve virüs önleyici olarak kullanıldığını belirten Pamukçu, "Ihlamur ve adaçayı, ekinezya kadar etkili değildir. Bu bitki koronayı, gribi önlüyor. Koronavirüs'ü dünyada yayılmaya başladığından beri en çok bu iki ürünün satışını yapıyoruz. Ekinezya bitkisinin paketini 10 TL'den, propolisin sıvı damlasını ise 30 TL'den satıyoruz. Ekinezya paketinden yaklaşık 20 su bardağı kadar çay elde edilebiliyor. Bitkilerin düzenli ve mantıklı kullanıldığı zaman iyileştirici özelliği vardır ancak göz kararı kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Aktardan ekinezya satın alan vatandaşlardan Süleyman Gökdoğan ise "Bugün aktardan propolis ve ekinezya satın aldım. Koronavirüs salgınından korkuyoruz ve önlemimizi almak istiyoruz. Çok araştırma yaptık. Aktar birkaç ağabeyimize sorduk. Bu karışımın koruduğunu öğrendik ve bugünden itibaren denemeye başlıyorum" dedi.

'KAYA TUZUYLA GARGARA YAPIN'

Doğal ürünler hazırlayıp satan aktar ve aynı zamanda ziraat mühendisi Mete Eltepe ise kaya tuzunun tamamen doğal bir ürün olması sebebiyle çok iyi bir dezenfektan olduğunu dile getirdi. Kaya tuzunun maden gibi rafine edilmeden, beyazlaştırılmadan ya da özel bir işleme tabi tutulmadan kullanılabildiğine dikkat çeken Eltepe, çinko, demir ve fosfor gibi 84 tane minerale sahip kaya tuzunun hem temizlikte hem de yemeklerde kullanılabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: