Koronavirüs sonrası en kötüsü Galatasaray!

Korona virüs nedeniyle mart ayında liglere ara verilirken, sezon 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmişti. 12 Haziran’ın ardından seyircisiz olarak devam eden ligde geride kalan 6 haftada en fazla puan toplayan ekipler Başakşehir ve Kasımpaşa oldu. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan 2 ekip toplamda hanesine 13 puan yazdırdı. Başakşehir rakip filelere 12 gol atıp kalesinde 5 gol görürken, Kasımpaşa ise 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.
Bu 2 takımı oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan Beşiktaş takip etti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, pandeminin ardından ligde çıktığı 6 maçta en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekti. Beşiktaş, 6 maçta 14 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
Mart ayında ligler ertelendiğinde 53 puanı bulunan ve zirvede yer alan Trabzonspor, lige verilen aranın ardından aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kaldı. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, bu periyotta 9 puan toplarken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda 8. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından ligde 62 puanı bulunan Trabzonspor, bitime 2 hafta kala lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde yer aldı. Düşme hattında yer alan ekipler arasındaki takımlardan en iyi performansı sergileyen ekip ise Kayserispor oldu. Pandeminin ardından çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 10 puanla 5. sırada yer aldı. Kayserispor, bitime 2 hafta kala rakipleriyle puan farkını eriterek ligde kalmak adına umutlandı.
Takım Puan
1-Başakşehir-13
2-Kasımpaşa-13
3-Beşiktaş-12
4-Antalyaspor-11
5-Kayserispor-10
6-Gaziantep-10
7-Fenerbahçe-10
8-Trabzonspor-9
9-Alanyaspor-8
10-Sivasspor-8
11-G.Birliği-8
12-Y.Malatya-7
13-Ç.Rizespor-7
14-Konyaspor-7
15-A.Gücü-6
16-Denizlispor-4
17-Göztepe-2
18-Galatasaray-2
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