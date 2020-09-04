Koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrendi

Hollanda'da Meerkerk'in 2. takımı ve Groot-Ammers'in 3. takımı arasında oynanan maçta garip bir olay yaşandı.
Maçta sahaya ilk 11'de çıkan bir oyuncunun koronavirüs testi sonuçlanmadan oynadığı devre arasında ortaya çıktı. Devre arasında futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu öğrenilince hakem maçı iptal etti.
Hollanda Futbol Federasyonu'nun oyuncuya 2 ay boyunca maçlara ve idmanlara çıkamama cezası verdiği öğrenildi. "Suistimal ve sorumsuzluk" nedeniyle bu cezayı aldığı açıklanan oyuncunun 3 gün içinde savunma yapma hakkı var.
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