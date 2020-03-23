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  4. Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcular uyardı! "Çok kötüydü"

Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcular uyardı! "Çok kötüydü"

İSPANYA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tüm dünyayı esir alırken, futbolcuları da oldukça sarstı. Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolculardan Jonathas ve Paderborn'da forma giyen 20 yaşındaki Lucan Killian, hastalığın belirtileri, süreci ve nasıl anlattıklarını anlattı. Her iki futbolcu da sporcu olmalarına rağmen çok zorlandıklarını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcular uyardı! "Çok kötüydü"

Elche'de forma giyen Jonathas, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Jonathas, "Ateşim vardı. Çok kötü hissediyordum. Önce migren olduğunu düşündüm. Ertesi sabah hemen doktora gittim ve acilen bana test yaptırmam gerektiğini söyledi. Çünkü tüm şikayetlerim koronavirüs semptomlarına işaret ediyordu. Test sonucu pozitif çıktı. Antrenman yapamıyordum. Vücudum çok güçsüzdü. İlk 3 gün özellikle çok zordu. Hiç gücüm yoktu. Duşa girince bayılacak gibi oluyordum. Bu virüs bir şaka değil. Şimdi daha iyi hissediyorum. Tekrar antrenmanlara başladım. Ancak ben sporcuyum ve bu virüs çok acı çektirdi bana. Yaşlı insanlar için durumu siz hayal edin. Bazı insanlar bu virüsün ne kadar ciddi olduğunun farkında değil." ifadelerini kullandı.

Paderborn'da forma giyen 20 yaşındaki Luca Killian

Luca Killia, "Buradan herkese sesleniyorum. Ben genç bir sporcu olmama rağmen virüsle savaşmakta çok zorlandım. Yetkililerin uyarılarına kulak verin. Mesafenizi koruyun. Hijyeninize dikkat edin. Sadece birkaç hafta kıçınızın üzerine oturup evde kalın." açıklamasını yaptı.

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