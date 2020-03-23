"Koronavirüs"e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep'te müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla uyarladığı şarkıları sosyal medyada paylaşarak evlerinden çıkmayanların bu süreci eğlenceli geçirebilmesine katkı sunuyor.

Okulların tatil edilmesinden sonra kendisi de bu çağrıya uyarak evinden dışarı çıkmayan 27 yaşındaki Çağatay Gürbüz, bu dönemde evlerinde sıkılanları mutlu edebilmek için ilginç bir çalışma başlattı.

Bazı bilinen şarkıların sözlerini, koronavirüsle ilgili ifadelerle değiştiren genç öğretmen, hazırladığı bu şarkılara evindeki müzik odasında videolar çekip "müzikal çocuklar" hesabından paylaşıyor.

Takipçilerinin beğenisini toplayan şarkılar, dinleyenlere hem moral veriyor hem de güzel vakit geçirmesini sağlıyor.

Ayrıca Gürbüz, oyuncak ayısıyla film izlerken, satranç oynarken ve kitap okurken çektiği fotoğraflarla takipçilerini gülümsetmeye çalışıyor.