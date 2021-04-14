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Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, en az 2 maç kaçıracak

14.04.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Galatasaray’ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyemeyecek.

Koronavirüse yakalanan Mostafa Mohamed, en az 2 maç kaçıracak

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mısırlı forvet, karantina sürecinden dolayı en az iki maçı kaçıracak. Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin ligin 35’inci haftasında deplasmanda Göztepe ve 36’ncı haftasında Türk Telekom Arena’da Trabzonspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Golcü oyuncunun karantina süreci ise ligin 37’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç gününde sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
zaten yokluğuyla varlığı farketmiyor balon yani
Zamatta sandın galiba koçum
Rahmetli Müslüm Baba'nın çok güzel bir şarkısı var"Sen Tanrı mısın beni öldürdün......." Yolunu Şaşırıp,Kutupta hapis olan Arslan'ın kaderi gibi bir talih olmalı bu yaşanılanlar:( Armaya adanmış hayatlarıyla;tribünlerdeki o emsalsiz 35 milyonun sureti taraftarlarıyla,stadı dolduracak çılgın Topluluk ile Bir başka Yıl küllerinden yine doğacak Galatasaray,bu yılların ve tüm unutmayacağı tetikçi organizasyonların oyunlarına sagrada cevabını verecektir.Dünya döndükçe...
geçmiş olsun gs işi iyice zorlasti desene

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