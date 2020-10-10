SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Koronavirüse yakalanan Simon Yates, İtalya Turu'ndan çekildi

Koronavirüse yakalanan Simon Yates, İtalya Turu'ndan çekildi

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:58 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse yakalanan Büyük Britanyalı bisikletçi Simon Yates, İtalya Bisiklet Turu'ndan (Giro d'Italia) çekildi. Mitchelton-Scott takımdan, 28 yaşındaki isme test yapıldığı ve pozitif çıktığı belirtildi. Büyük Britanyalı bisikletçi geçen ay Geçen ay Tirreno-Adriatico Turu'nda birincilik elde etmişti. İtalya Turu'nun üçüncü ayağında yaşadığı kazada kalça kemiği kırılan Britanyalı Geraint Thomas da turdan çekilmişti.

Koronavirüse yakalanan Simon Yates, İtalya Turu'ndan çekildi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Büyük Britanyalı bisikletçi Simon Yates, İtalya Bisiklet Turu'ndan (Giro d'Italia) çekildi.

Mitchelton-Scott takımından yapılan açıklamada, bazı semptomların ardından 28 yaşındaki sporcuya dün koşulan 7. etap sonrasında test yapıldığı ve sonucun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Yates'in karantinaya alındığı, test sonucu negatif çıkan diğer sporcuların ise tura devam edeceği ifade edildi.

Geçen ay Tirreno-Adriatico Turu'nda birinciliği elde eden Yates, İtalya Turu'nda liderin 3 dakika 52 saniye gerisinde 21. sırada bulunuyordu.

İtalya Turu'nun üçüncü ayağında parkur üzerindeki kırık şişenin bisiklet tekerliğini patlatması sonucu meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen Büyük Britanyalı Geraint Thomas da turdan çekilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Ünlü basketbolcu kayıp! Evinde bulunamadı...Ünlü basketbolcu kayıp! Evinde bulunamadı...
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Dünya devi, Ozan Tufan'ı istiyor!
Dünya devi, Ozan Tufan'ı istiyor!
Mesut Özil'den flaş talep! 15 milyon euro...
Mesut Özil'den flaş talep! 15 milyon euro...
Golf sahalarının sarışın güzeli hayatının hatasını yaptı...
Golf sahalarının sarışın güzeli hayatının hatasını yaptı...
Galatasaray'dan yılın bombası!
Galatasaray'dan yılın bombası!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı
Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sıcak kumda, sıcak şov
Sıcak kumda, sıcak şov
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Simon Yates, İtalya Turu'ndan çekildi
Koronavirüse yakalandı, turnuvadan çekildi
THY Avrupa Ligi'deki Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi
Khimki-Zalgiris maçı yarına ertelendi
Frutti Extra Bursaspor hükmen galip
Frutti Extra Bursaspor hükmen galip
Cappie Pondexter kayıp! Evinde bulunamadı...
Ünlü basketbolcu kayıp! Evinde bulunamadı...
FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de
FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye'de
Türk Telekom evindeki ilk maçını kazandı
Türk Telekom evindeki ilk maçını kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.