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Koronavirüsten hastaneye kaldırılan Irmak Ünal'dan haber var!

04.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsten hastaneye kaldırılan Irmak Ünal'dan haber var!

Ünlü oyuncu Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. "Dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum." diyen ve ateşinin düşmemesi üzerine hastaneye kaldırılan Ünal, durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Irmak Ünal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurmuştu.

Dün hastaneye kaldırılan Ünal'dan olumlu haberler geldi.

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Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumunun iyiye gittiğini duyurdu: İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü... Doktorlarım, hemşirelerim ve tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin.

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Ünal geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, "Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı kaptım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim." ifadelerini kullanmıştı.

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