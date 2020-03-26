Koronavirüsten kaçarken kilo almayın

Koronavirüs salgınından evde korunan insanları mutfakta bir tehlike bekliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle gününü evde geçirenler, raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere rağbet gösteriyor. Diyetisyen Nursena Altunsu, bu dönemde kilo kontrolünün kaybedilmemesi için önemli uyarılarda bulundu.

'SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİNİ TAKİP EDİN'

Fiziksel olarak inaktif olunan bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlerin fazla miktarda tüketiminin vücut ağırlığında artışa neden olacağını belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, "Kronik hastalığı olan bireylerde durumun ciddileşmesine sebep olabilir. Salgın nedeni ile hastanelerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kronik hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi için diyetisyenlerce anlatılan sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

'PİRİNÇ YERİNE BULGUR TERCİH EDİN'

Her ana öğünde sağlıklı tabak modelinin uygulanması gerektiğini belirten Altunsu, beslenmede yapılan yanlışlara dikkat çekerek şu uyarıları sıraladı: