MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü atlatan Demet Akalın'dan manidar gönderme

Koronavirüsü atlatan Demet Akalın'dan manidar gönderme

27.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsü atlatan Demet Akalın'dan manidar gönderme

Kısa bir süre önce Uludağ'a tatile giden ve Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından kendi test sonucu da pozitif çıkan Demet Akalın ekranlara geri döndü. Alişan'la sabah programı yapan Akalın, sosyal medya hesabından Can Yücel'in bir sözünü paylaştı. Akalın'ın kime gönderme yaptığı ise bilinmiyor.

Yakın arkadaşları ile sık sık polemik yaşayarak arası açılan Demet Akalın, koronavirüsü atlatmasından sonra Alişan'la sunduğu sabah programına geri döndü. Koronavirüse yakalanmasından sonra yakınlarını sildiğini söyleyen Akalın'dan manidar bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından sık sık gönderme yapan Akalın bu sefer kafaları karıştırdı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Demet Akalın, paylaşımında şunu paylaştı:

'Değerimizi bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin' diyor Can Yücel ve ekliyor: 'Onları layık oldukları insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın'

132132

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldıÇırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19), Can Yücel, Demet Akalın,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

Çalıntı parayı halay çekerek ATM'ye yüklediler

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Diğer Haberler

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal tek elle şınav çekti! 'Buruk Lee'

Oğlu Kemal tek elle şınav çekti! 'Buruk Lee'

Kim Kardashian çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' iddiasına cevap!

'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' demişti! Cevap gecikmedi...

Melisa Şenolsun'dan Umut Evirgen'e doğum günü mesajı

Instagram'da kutladı! Yoğum yağdı...

Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj! 'Seninle ben, ben oldum'

'Balköpüğüm 10 yaşında'

Kırmızı Oda dizisinde gerdek gecesi sahnesi olay oldu: Namus böyle bir şey değil

Herkes bu sahneye kitlendi! 'Namus böyle...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.