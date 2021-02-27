Koronavirüsü atlatan Demet Akalın'dan manidar gönderme

Yakın arkadaşları ile sık sık polemik yaşayarak arası açılan Demet Akalın, koronavirüsü atlatmasından sonra Alişan'la sunduğu sabah programına geri döndü. Koronavirüse yakalanmasından sonra yakınlarını sildiğini söyleyen Akalın'dan manidar bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından sık sık gönderme yapan Akalın bu sefer kafaları karıştırdı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden olan Demet Akalın, paylaşımında şunu paylaştı:

'Değerimizi bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin' diyor Can Yücel ve ekliyor: 'Onları layık oldukları insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın'





