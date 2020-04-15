Koronavirüs tedavisi gören başkandan mesaj var

Zonguldak 1. Amatör ekiplerinden Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak evinde karantinaya alınmıştı.

15 gündür evinde tedavi altında olan ve ilk iki testi pozitif çıkan Kılıçoğlu, son olarak üçüncü testini verdi. Sezgin Kılıçoğlu’nun son testinin pozitif çıkması halinde tedavisine hastanede devam edileceği açıklandı.

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan başkan Sezgin Kılıçoğlu, "İlk iki testim pozitif çıktı. Toparlandım. 15 gündür evimde tedavi altındayım. İnşallah bunları atlatacağım. Bugün son testimi verdim. Testin sonucu yarın belli olacak. Kendimi iyi hissediyorum inşallah testin sonucu negatif çıkacak. Herkes duaların esirgemesin. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.

(AA)



