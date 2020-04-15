SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Koronavirüs tedavisi gören başkandan mesaj var

Koronavirüs tedavisi gören başkandan mesaj var

FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle 15 gündür evinde tedavi altında olan ve son testinin sonucunu bekleyen Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün son testimi verdim. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.

Zonguldak 1. Amatör ekiplerinden Capeti Merkez Atölyespor Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak evinde karantinaya alınmıştı.

15 gündür evinde tedavi altında olan ve ilk iki testi pozitif çıkan Kılıçoğlu, son olarak üçüncü testini verdi. Sezgin Kılıçoğlu’nun son testinin pozitif çıkması halinde tedavisine hastanede devam edileceği açıklandı.

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan başkan Sezgin Kılıçoğlu, "İlk iki testim pozitif çıktı. Toparlandım. 15 gündür evimde tedavi altındayım. İnşallah bunları atlatacağım. Bugün son testimi verdim. Testin sonucu yarın belli olacak. Kendimi iyi hissediyorum inşallah testin sonucu negatif çıkacak. Herkes duaların esirgemesin. İnşallah hep beraber yeniden yeşil sahalarda yeniden bulaşacağız" dedi.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Denizli başarılarının çokluğundan bahsettiDenizli başarılarının çokluğundan bahsetti
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Capeti Merkez Atölyespor Sezgin Kılıçoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Ünlü oyuncudan Neymar'ın ağlamasına yanıt

Ünlü oyuncudan Neymar'ın ağlamasına yanıt

'Barcelona’nın desteğini unutmayacağım'

'Barcelona’nın desteğini unutmayacağım'

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

'Keşke bende koronavirüs çıksaydı'

'Keşke bende koronavirüs çıksaydı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Arda Turan Survivör'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'ta Rugani ve Matuidi, koronavirüsten kurtuldu

İki yıldız futbolcu koronavirüsten kurtuldu

Koronavirüs tedavisi gören başkandan mesaj var

Koronavirüs tedavisi gören başkandan mesaj var

Karabük’te Azerbaycanlı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Karabük'teki hakem koronavirüse yakalandı

Necat Ekinci: Olimpiyat kotası alacağım

'Olimpiyat kotası alacağım'

Mustafa Denizli başarılarının çokluğundan bahsetti

Denizli başarılarının çokluğundan bahsetti

Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması

Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.