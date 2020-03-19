Koronavirüsü umursamadılar! Belarus Ligi başladı!

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını futbol hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Tüm avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de tüm spor müsabakaları ertelenirken Belarus'ta ilginç bir olay yaşandı.

LİGE BAŞLADILAR!

Belarus Ligi bugün itibariyle başladı. Sezonun açılış maçında geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 yenildi.

MAÇLAR OYNANMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamaya göre maçlar oynanmaya devam edecek. Shakhtyor Soligorsk ile Torpedo BelAZ takımlarının maçları bugün oynanacak. Ayrıca ligde tüm maçlar seyircili oynanıyor.

