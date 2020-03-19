Koronavirüsü umursamadılar! Belarus Ligi başladı!

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını futbol hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Tüm avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de tüm spor müsabakaları ertelenirken Belarus'ta ilginç bir olay yaşandı.
LİGE BAŞLADILAR!
Belarus Ligi bugün itibariyle başladı. Sezonun açılış maçında geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 yenildi.
MAÇLAR OYNANMAYA DEVAM EDECEK
Yapılan açıklamaya göre maçlar oynanmaya devam edecek. Shakhtyor Soligorsk ile Torpedo BelAZ takımlarının maçları bugün oynanacak. Ayrıca ligde tüm maçlar seyircili oynanıyor.
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."
Galatasaray'dan liglerin ertelenme kararına yanıt!
Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!
Tahkim Kurulu cezaları açıkladı! Galatasaraylı oyuncu...
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Skandal olay! Rakibine yumruk attı
5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!
Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!
Beşiktaş hız kesmiyor
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum