Koronavirüsü umursamadılar! Tacikistan ligi hangi kanalda?

Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.
Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı. Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen lig maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor. Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.
MAÇLAR KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14:00 | Khatlon Bokhtar - Istaravshan
14:00 | Kuktosh - Regar-Tad AZ
Maçlar Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TACİKİSTAN NEREDE?
Tacikistan Orta Asya’da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Tacikistan ülkesinin doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneyinde Afganistan, kuzeyinde Kırgızistan bulunmaktadır.
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