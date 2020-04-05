SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Koronavirüsü umursamadılar! Tacikistan ligi hangi kanalda?

Koronavirüsü umursamadılar! Tacikistan ligi hangi kanalda?

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Belarus'un ardından Tacikistan'da da lig maçları başladı! Tacikistan 1. Futbol Ligi'nde 2020 sezonu, koronavirüs (Covid-19) salgına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz olarak oynanan üç maçla başladı.

Koronavirüsü umursamadılar! Tacikistan ligi hangi kanalda?

Ligin ilk haftasında Khatlon, Istaravshan'ı 2-1 yenerken Kuktosh ile Regar TadAZ arasındaki mücadele 0-0, Lokomotive Pamir ile Fayzkand'ın karşılaştığı müsabaka ise 2-2 sona erdi.

1105351

Ülkede futbol sezonu, dün Istiklol'un Khujand'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı seyircisiz maçla açılmıştı. Öte yandan Tacikistan'ın yanı sıra Belarus, Burundi ve Nikaragua da salgına rağmen lig maçlarına devam edilen ülkeler arasında yer alıyor. Çin'in sınır komşusu Tacikistan, şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmediği açıklanan az sayıdaki ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

MAÇLAR KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14:00 | Khatlon Bokhtar - Istaravshan

14:00 | Kuktosh - Regar-Tad AZ

Maçlar Tacik devlet kanalı Varzish TV ve federasyonun kanalı TFF Futbol’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TACİKİSTAN NEREDE?

Tacikistan Orta Asya’da yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Tacikistan ülkesinin doğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında Özbekistan, güneyinde Afganistan, kuzeyinde Kırgızistan bulunmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
UEFA, sürpriz planı açıkladıUEFA, sürpriz planı açıkladı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tacikistan ligi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Bilim Kurulu Üyesi 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

Bilim Kurulu Üyesi 'İyi bir haber' dedi ve duyurdu: İlk koronavirüs aşısı...

22 yaşındaki taraftar koronavirüse yenildi! İşte detaylar

22 yaşındaki taraftar koronavirüse yenildi! İşte detaylar

Falcao ayrılıyor mu?

Falcao ayrılıyor mu?

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

G.Saraylı eski yönetici koronavirüsü yendi

G.Saraylı eski yönetici koronavirüsü yendi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'dan şok hareket! Tepki yağdı...

Ronaldo'dan şok hareket! Tepki yağdı...

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Salaklık diz boyu...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsü umursamadılar! Tacikistan ligi hangi kanalda?

Tacikistan ligi için olay karar!

Van Gaal'dan Hollanda'da liglerin tescil edilme talebine sert tepki

Van Gaal'dan o karara sert tepki!

UEFA Başkanı Ceferin, sürpriz planı açıkladı

UEFA, sürpriz planı açıkladı

Marcos Llorente'den Liverpool taraftarını çıldırtan paylaşım!

Llorente'den Liverpool taraftarını çıldırtan paylaşım!

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 1 milyar dolar...

Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

Di Francesco açıkladı: Türkiye'den teklif aldım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.