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Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen Kırklareli Valisi Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacak

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "immün plazma" bağışında bulunacağını söyledi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını, gördüğü tedavinin ardından 17 Nisan'da hastalığı yendiğini anımsattı.

Diğer hastaların da iyileşmesi için "immün plazma" bağışında bulunmayı istediğini ifade eden Bilgin, bu konuda doktorlarla görüşme halinde olduğunu bildirdi.

Bilgin, yaklaşık 10 gün sonra bağış yapabileceğini belirterek, "Bağış yapıp inşallah bir hastanın kurtulmasına vesile oluruz. Tabii takdir Allah'ın yine." dedi.

Bir hastanın iyileşmesine vesile olmaktan mutluluk duyacağını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Hayatımızda yüce Allah'a inanışımız esastı, temeldi, ama şimdi yaşayarak gördük ki hayatta hiçbir şey para etmiyor. Ne makam, ne mevki, ne para, ne pul, ne de sizin yaptığınız hiçbir şey. Siz insansınız acizsiniz ancak ve ancak güçlü olan yüce Allah'tır diyorum. 'La galibe illallah' diyorum. Allah'tan başka galip yoktur. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun, beni sağlığıma kavuşturdu. İnşallah diğer hastalarımız da en yakın sürede sağlıkların kavuşur."

Vali Bilgin, koronavirüsün çok kötü bir hastalık olduğunu vurgulayarak herkesin alınan önlemlere uymasını istedi.

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