Koronavirüsü yenen Suriyeli araştırmacı, Türk sağlık çalışanlarına minnettar

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED YUSUF/ADHAM KAKO - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk yabancılardan Suriyeli araştırmacı Ammar Kahaf, sağlığına kavuştuğu için "kahramanlar" olarak nitelendirdiği Türk sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İstanbul’da yaşayan 40 yaşındaki Suriyeli Ammar Kahaf, Türkiye’de yeni tip koronavirüs görülen ilk yabancı hastalardan biri oldu. Çalışmalarını Türkiye'de yürüten Umran Araştırmalar Merkezi Başkanı Kahaf, 13 Mart'ta kendisine virüs bulaştığını öğrendi. Kahaf, 25 gün süren tedavinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başardı. Suriyeli araştırmacı, tedavi sürecinde 18 kilogram verdi. Kahaf, video konferans yöntemiyle AA muhabirine yeni tip koronavirüsü yenme hikayesini anlattı. Hastalığın ilk olarak 9 Mart'ta yüksek ateş, kuru öksürük ve yorgunluk ile kendisini hissettirmeye başladığını dile getiren Kahaf, "Ağrı kesici ilaçlar aldım ve işe gittim. Bazı işlerim gereği ertesi gün Ankara'ya gittim. Çok şükür benimle Ankara'ya giden arkadaşlara veya benimle temas kuranlara virüs bulaşmadı." dedi.

- Tedavi süreci Suriyeli araştırmacı Kahaf, başta yoğun iş programları nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü belirterek "11 Mart’ta durumum kötüleşti, yataktan kalkamaz hale geldim. 13 Mart'ta nefes almakta zorlanıyor ve yürürken ayakta duramıyordum. Yaşadığım semtteki Başakşehir Devlet Hastanesi'ne gitmeye karar verdim." diye konuştu. Kahaf, hastanedeki görevlilere şikayetini anlattığını belirterek şöyle devam etti: "Bana bir yerlere sefer edip etmediğimi sordular. Ben de iki hafta önce yolculuk yaptığımı dile getirdim. O an röntgenimi çektiler. Sonuçlar gelince bir anda hemen tedbirler alındı ve beni tek kişilik bir odaya yatırdılar. Benimle ilgilenen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek bana oksijen ve ateş düşürücü ilaç verdiler." 16 Mart’ta İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Kahaf, "Haseki Hastanesi'ne yatırıldıktan 10 gün sonra iyileşmeye başladım. Artık oksijen desteği almadan oturabiliyordum ancak hastalık yeniden nüksetti. Ağrılar, ateş ve nefes darlığı yeniden kendini gösterdi. Dolaysıyla tedavi süreci uzadı." dedi.