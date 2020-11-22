Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine döndü!

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun başrol oyuncusu Timuçin Esen geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği dizide başrolleri Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'la paylaşan başarılı oyuncu, hastalığını atlatmasının ardından bu hafta yayınlanacak olan 26. bölümün çekimleri için sete döndü.

Uyumlu ve titiz çalışmasıyla dikkat çeken 'Hekimoğlu'nun set ekibi ve dizinin başrol oyuncusu Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları da objektife yansıdı.

Dizide hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan tıp dehası 'Ateş Hekimoğlu'nu canlandıran Esen, sette de tüm detaylara hakim ve disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.



Yapımını OJO Pictures, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in yaptığı 'Hekimoğlu’nun yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Mehmet Köse oturuyor.

'Hekimoğlu' dizisi, yeni bölümüyle 24 Kasım Salı akşamı Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

