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  4. Haldun Dormen koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

22.11.2020 22:06 | Son Güncelleme:
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Haldun Dormen koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Usta oyuncu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Usta sanatçı Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığı Instagram'dan duyurdu.

Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

haldundormen_ic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haldun abi koronayı yenerse bunun küresel bi oyun olduğunu anlarız

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