Koruma alanındaki metruk bina yıkıldı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; tarihi İsabeyli Kurtuluş Cami’nin koruma alanında kalan ve can güvenliğini tehlikeye atan metruk binanın yıkım çalışmalarına başladı.

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) denetiminde yürütülen yıkım çalışması görevli personeller tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Metruk bina yıkım faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazillimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine neden olan ve halkımızdan gelen dilekçelere konu olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Sümer Mahallemizde muhtarımızın talebini yerine getirmiş ve metruk binaların yıkımını gerçekleştirmiştik. Bugün de İsabeyli Mahallemizde koruma alanı içerisinde kalan yapı, gerekli yazışmaların tamamlanması ve onayların alınması sonrası ekiplerimizce yıkıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.





