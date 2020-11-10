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Koruma altında bulunan 200 yıllık evde yangın çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.11.2020 20:48 | Son Güncelleme

Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde yangın çıktı.

Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin’e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde akşam saatlerinde çıktı. Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu belirtilen tarihi evde yangın çıkması neticesinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen yangının nasıl çıktığı ise soğutma çalışmalarının ardından belli olacağı öğrenildi.

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