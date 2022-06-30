Koruyucu ailelerin hikayeleri belgesel oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruyucu ailelerin hikayelerinin anlattığı "Kalpten Doğanlar" belgeselinin ilk bölümü yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla koruyucu ailelerin hikayelerini konu alan "Kalpten Doğanlar" isimli belgesel hazırlandı. Belgeselin ilk bölümü, bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Belgeselin ilk bölümünde, 6 aylıkken yanlarına aldıkları Muhammed'in 3 yıldır koruyucu ailesi olan Suna-İrfan Ertekin çifti yer aldı.

Koruyucu aile olmaya karar vermelerinin hikayesini anlatan anne Suna Ertekin, kendisinin ısrarı üzerine eşiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine başvurduklarını ve yasal sürecin başladığını söyledi.

Muhammed ile uzman personel eşliğinde ilk karşılaştıkları anı "Bize çok tatlı bakıyordu" sözleriyle anlatan Suna Ertekin, gözlerinin dolduğunu, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra Muhammed'in koruyucu ailesi olduklarını bildiren Ertekin, şöyle devam etti:

"Onu aldığımız dönem bayram süreciydi. Ailelerimizin haberi yoktu. Anneannenin, babaannenin, dedelerin haberi yoktu. Onlara da sürpriz oldu. Allah razı olsun, onlar da torunlarını nasıl seviyorlarsa aynı şekilde sevdiler, göz kulak oldular. Büyük kızım, küçük kızım 'Ne zaman gelecek?' diye sabırla, özlemle beklediler. Gelince de onlar da merhametle kucak açtılar."

- "Çok güzel bir duygu"

Muhammed'in kendi çocuklarından farkının bulunmadığını aktaran Suna Ertekin, koruyucu aile olduktan sonra çevrelerinden de olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Muhammed'in koruyucu babası Sinan Ertekin ise "Bir bireyi topluma kazandırabilirsek, Allah korkusunu aşılayabilirsek, doğruyu yanlışı öğretebilirsek, vatana, millete faydalı bir birey olarak büyütebilirsek en önemlisi bu. Muhammed'i daha az sever miyiz, daha çok sever miyiz diye bir kaygımız olmadı. Keşke biz daha önce böyle bir şeye kalkışsaydık diye düşünüyorum. Biz koruyucu aile olmak istediğimizde çevremizde bir örnek yoktu. Umarım biz çevremize iyi bir örnek oluruz. Bu çok güzel bir duygu." diye konuştu.

