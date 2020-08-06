Koruyucu tekstil ürünlerinin test edilmesini sağlayacak projeye MARKA'dan destek

Koruyucu tekstil sektörünün ve pazarının küresel anlamda büyük bir gelişme içerisinde olduğunun altını çizen Çöpoğlu, koruyucu tekstil ürünlerine talebin hızla artığını ve bu ürünlerin ihracatı konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK MAM'ın KOTTEM projesi için destek başvurusunda bulunduğunu aktaran Çöpoğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında koruyucu tekstil ürünleri için ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığın engellenmesi amaçlanıyor. Pandemi sonrasında daha da önem kazanan ve tamamlanması aciliyet arz eden, halihazırda tamamının ülkemizde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan solunum koruma ve cerrahi maske testleri başta olmak üzere tekstil, kişisel koruyucu donanım, kompozit malzemeler, mobilya, ulaştırma özellikle iç kaplamalar sektörleri gibi birçok ana alana destek sağlayabilecek ve savunma sanayine yönelik olası ihtiyaçlara cevap verebilecek ve ilgili alanlardaki akademik çalışmalara katkı sunabilecek bir merkez kurulması hedefleniyor. Biz de MARKA olarak maske ve diğer koruyucu giysiler dahil olmak üzere ülkemizde fonksiyonel tekstillerin testlerinin yapılabilirliği konusunda altyapı ve bilgi birikimi eksikliğinin giderilerek bu alandaki dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması, test-analiz hizmetlerinin yerli olarak yapılmasını sağlayacak bu projeyi destekleyeceğiz."