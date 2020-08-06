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Koruyucu tekstil ürünlerinin test edilmesini sağlayacak projeye MARKA'dan destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

MARKA, Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından hazırlanan "Koruyucu Tekstil Test Merkezi" projesine 1 milyon 440 bin lira destek verecek - MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu: - "Proje kapsamında koruyucu tekstil ürünleri için ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığın engellenmesi amaçlanıyor. Biz de MARKA olarak test-analiz hizmetlerinin yerli olarak yapılmasını sağlayacak bu projeyi destekleyeceğiz"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanan Koruyucu Tekstil Test Merkezi (KOTTEM) projesine 1 milyon 440 bin lira destek sağlayacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi ve MARKA iş birliğiyle kurulması planlanan KOTTEM'de koruyucu tekstil ürünlerinde ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine, MARKA'nın, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösterdiğini söyledi. MARKA'nın her alanda önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sunduğunu belirten Çöpoğlu, bahsi geçen illerde Kovid-19 etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklediklerini kaydetti.

Koruyucu tekstil sektörünün ve pazarının küresel anlamda büyük bir gelişme içerisinde olduğunun altını çizen Çöpoğlu, koruyucu tekstil ürünlerine talebin hızla artığını ve bu ürünlerin ihracatı konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı.

TÜBİTAK MAM'ın KOTTEM projesi için destek başvurusunda bulunduğunu aktaran Çöpoğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında koruyucu tekstil ürünleri için ihtiyaç duyulan testlerde dışa bağımlılığın engellenmesi amaçlanıyor. Pandemi sonrasında daha da önem kazanan ve tamamlanması aciliyet arz eden, halihazırda tamamının ülkemizde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan solunum koruma ve cerrahi maske testleri başta olmak üzere tekstil, kişisel koruyucu donanım, kompozit malzemeler, mobilya, ulaştırma özellikle iç kaplamalar sektörleri gibi birçok ana alana destek sağlayabilecek ve savunma sanayine yönelik olası ihtiyaçlara cevap verebilecek ve ilgili alanlardaki akademik çalışmalara katkı sunabilecek bir merkez kurulması hedefleniyor. Biz de MARKA olarak maske ve diğer koruyucu giysiler dahil olmak üzere ülkemizde fonksiyonel tekstillerin testlerinin yapılabilirliği konusunda altyapı ve bilgi birikimi eksikliğinin giderilerek bu alandaki dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması, test-analiz hizmetlerinin yerli olarak yapılmasını sağlayacak bu projeyi destekleyeceğiz."

- "Çalışmanın 1 yılda tamamlanması bekleniyor"

Proje protokolünün TÜBİTAK MAM, Gebze Teknik Üniversitesi ve MARKA arasında imzalandığını dile getiren Çöpoğlu, çalışmanın 1 yılda tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Projenin toplam bütçesinin 3 milyon 180 bin civarında olduğunu, MARKA'nın 1 milyon 440 bin liralık katkı vereceğini aktaran Çöpoğlu, merkez sayesinde numuneler yurt dışına gönderilmeyeceği için her yıl milyonlarca liranın yurt içinde kalmasının sağlanacağını anlattı. Çöpoğlu, kurulacak merkezin aynı zamanda üretilen ve ihraç edilecek ürünlerin ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına uygunluğunun belgelenmesini sağlayacağını ifade etti.

Mustafa Çöpoğlu, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarının Kovid-19'la enfekte olma riskini azaltmak amacıyla hazırlanan "steril havayla solunum yapma imkanı sağlayan cihaz" ile testlerin doğruluğunu artırmak amacıyla üretilecek "RNA referans malzemesi" projelerini de desteklediklerini sözlerine ekledi.

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