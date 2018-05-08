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Koscielny en az 6 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Arsenal Teknik Direktörü Wenger, Koscielny hakkında, "Laurent, aşil tendonundan ameliyata alındı ve 6 aydan erken sahalara dönmesini beklemiyoruz. Morali çok bozuk." dedi.

Koscielny en az 6 ay yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Laurent Koscielny, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, takımının Atletico Madrid ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sakatlanan Koscielny'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fransız futbolcunun sahalardan beklenenden uzun süre uzak kalacağını belirten Wenger, "Laurent, aşil tendonundan ameliyata alındı ve 6 aydan erken sahalara dönmesini beklemiyoruz. Morali çok bozuk" ifadelerini kullandı.

Fransa Futbol Federasyonu, milli takımın önemli savunma oyuncuları arasında yer alan Koscielny'nin 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacağını geçen hafta sonu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal arsene wenger Premier Lig

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