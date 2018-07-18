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Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

Köşe yazarı Ersoy Dede, "Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek" haberleriyle gündeme gelen Aref Ghafouri'nin yalan söyleyerek ısırılma olayını abarttığı iddia etti.

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

İllüzyonist Aref'i Antalya'da gösteri sırasında kobra yılanı ısırdı. "Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek" haberleriyle gündeme gelen Aref Ghafouri hakkında bir iddia ortaya atıldı. Epikriz raporuna göre; Aref'in olayı büyüttüğü ve 'arı sokması' kadar risk altında olduğu belirtildi.

"ÖLDÜRME RİSKİ OLAN YILANLA GÖSTERİ YAĞACAĞINA İNANAN OLMUŞ MUYDU?"

Köşe yazarı Ersoy Dede, Aref Ghafouri'nin herkesi kandırdığını iddia etti. Aref'in sağlık durumuna ilişkin raporu paylaşan Dede, 'ısırdığında öldürme riski olan bir yılanla gösteri yapabileceğine inanan olmuş muydu?' diye sordu.

Ersoy Dede'nin, "Aref'i Sokan Kobra Yılanı Zehirli Değil miydi Yoksa?" başlıklı yazısı şöyle:

Senelerdir adını duymadığımız bir genç vardı. Aref isimli bir illüzyonist. Acun'un yarışma programlarından ünlenmiş garip davranışları olan biri. Seneler sonra karşımıza 'Kobra yılanı soktu' haberiyle çıktı.

Dendi ki, iki saat içinde Mısır'a gidip o panzehiri alamazsa ölecek. Ve de Mısır vize vermiyor. Yani gencecik adam gözlerimizin önünde ölüp gidecek. Derken Sağlık Bakanlığı ambulans uçakla genç şovmeni Mısır'a yolladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersoy Dede, Mısır aref ghafouri İllüzyonist

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