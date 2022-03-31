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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'tan MÜSİAD İzmir Şubesi'ne ziyaret

31.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'tan MÜSİAD İzmir Şubesi'ne ziyaret

İZMİR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şubede gerçekleşen ziyarette KOSGEB destek programları ve iş birliği olanakları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Bahri Kurt, Türkiye'nin sıçrama yapacak önemli bir eşikte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yeni yükselişte temel alanlarının sanayi, teknoloji ve bilim olarak öne çıktığını vurgulayan Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedarik zincirlerinin kırılması ile üretim ve imalatta ivme yakalanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bu çarpan etkisi ile katlanarak artacak, katma değerli yüksek ürünlerle güçlenecek. Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atıldı, bu İzmir'in ekonomisine güç katacak. Burada yarın birçok şirket olacak, genç girişimciler desteklenerek yatırım yapıldığı takdirde güzel sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde KOSGEB'i, MÜSİAD gibi gönüllü teşekküllerle, özel sektörle daha fazla iş birliği içerisinde daha etkin çalıştırmaya gayret edeceğiz."

Bilal Saygılı da KOSGEB'in MÜSİAD üyelerine değen birçok projesi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat, cari fazla ile büyüme stratejisiyle ilerlediğini kaydeden Saygılı, "İzmir'in ekonomik gücünü arttıran, yatırım potansiyelini geliştiren, üretim hacmini iyileştiren, ihracat vizyonunu geleceğe taşıyan bir bakışla hareket etmeye devam ediyoruz. MÜSİAD İzmir ailemizle hep birlikte gönülden gayret ediyor ve çalışıyoruz. Bu manada KOSGEB’in vermiş olduğu teşvik ve destekleri çok değerli buluyoruz. KOBİ'lerimizin teşviklerden etkin bir biçimde faydalanmalarını, üretime, istihdama ve ihracata daha fazla katkıda bulunmalarını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

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