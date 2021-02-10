KOSGEB İl Müdürü Yılmaz’dan Eskişehir OSB Müdürlüğüne ziyaret

KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştü. Gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin yer aldı.

Ziyarete ilişkin konuşan KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, KOSGEB’in KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik, nitelikli hizmet ve destekler sunduğunu belirtti. Yılmaz, ekonomik ve sosyal kalkınmada Eskişehir’deki KOBİ’lerin paylarını arttırmayı hedeflediklerini kaydederek, KOSGEB’in girişimcilere ve sanayicilere sağladığı destekler hakkında Yönetim Kuruluna bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “KOSGEB, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek önemli destekler sağlıyor. Sunulan bu destekler sanayimizin ve şehrimizin kalkınmasına da ciddi katkılar sunuyor. Tarık Beyle KOSGEB desteklerinden sanayicilerimizin nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini çok önemsediklerini aktaran Başkan Küpeli, KOSGEB İl Müdürlüğü ile birlikte KOBİ’lerin gelişimine katkı sunma noktasında iş birliği yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

