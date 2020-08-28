Köşk Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın’ın Köşk ilçesine atanan Köşk’ün ilk kadın Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı.

Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne getirilmesinin ardından Açıkgöz’ün yerine Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Kaymakam Şenoğlu yeni görevine başladı. Köşk ilçesinin ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Şenoğlu, sportif kişiliği ile de tanınıyor.

Dilara Şenoğlu kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğan Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Şenoğlu, Muğla Valiliği’nde stajını, Afyonkarahisar Sandıklı ve Antalya Gazipaşa ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Şenoğlu, Hüyük Kaymakamlığı yaptı.



