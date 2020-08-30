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Köşk Kaymakamı Şenoğlu’ndan Aydın Valisi Aksoy’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 30.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne getirilmesinin ardından Açıkgöz’ün yerine Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı.

Köşk Kaymakamı Şenoğlu’ndan Aydın Valisi Aksoy’a ziyaret

Köşk Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne getirilmesinin ardından Açıkgöz’ün yerine Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Köşk’ün ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Şenoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
Kaymakam Şenoğlu, Kocaeli Valiliği görevini yürütmekte iken geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği görevine atanan Vali Aksoy’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Aksoy’da Köşk ilçesine yeni atanan ve görevine başlayan Şenoğlu’na yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

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