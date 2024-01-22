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Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı

İHA İHA
22.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Köşk’te zincirkleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda Efeler’den istikametinden Denizli istikametine doğru seyreden H. K. yönetimindeki 09 CEA 20 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen F. Ş. idaresindeki 06 BHJ 682 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sonrasında E.A.’nın kullandığı 09 ACU 759 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 06 TIH 64 plakalı minibüs de kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri minibüste sıkışarak yaralanan sürücü S.K. ve yolcu konumundaki İ.Y.’yi minibüs içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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