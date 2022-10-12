Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret etti

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Erzurum Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, merkezi Ankara'da bulunan Eko Avrasya Vakfının programları kapsamında kente gelen Damka, ETB'de Başkan Hakan Oral tarafından karşılandı.

Bakan Damka, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik yatırımlarımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Bugün Erzurum'a yaptığımız ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetleri bir adım daha ileriye götürecektir." ifadelerini kullandı.

Oral da bölge ve şehir ekonomisi başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş fırsatları ve yatırım konularına ilişkin Damka'ya bilgi vererek şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kosova arasındaki iş birliği ve yürütülen çalışmalara büyük önem veriyoruz. İki ülke arasında devam eden ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini artırmak için her zaman çalışmaya hazırız. İlimizde ve ülkemizde düzenlenen fuar ve organizasyonlarda Kosovalı iş adamlarımızı misafir etmekten mutluluk duyarız."

Ziyarette Oral, üzerinde Erzurum Ticaret Borsası logosu bulunan bakır işlemeli plaketi Damka'ya takdim ederken, Damka da Oral'a çini işlemeli bir hediye verdi.

