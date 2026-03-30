Kosova-Türkiye maçı öncesi şimdi de bilet krizi! Onlara bile yer yok...

A Milli Takım’ın Kosova deplasmanındaki kritik randevusu öncesi bilet krizi yaşandı. Sınırlı kontenjanla satışa çıkan 700 deplasman bileti kısa sürede tükenirken, yoğun talep TFF’yi de zor durumda bıraktı. Stada giremeyen taraftarlar için kent meydanına dev ekran kurulacak.

Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik Kosova deplasmanı öncesinde bilet krizi yaşandı. Salı akşamı saat 21.45’te oynanacak karşılaşma için ayrılan sınırlı sayıdaki misafir tribün biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan 13 bin 900 kapasiteli Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Kontenjan gereği deplasman tribünü için sadece 700 bilet ayrılırken, bu biletler pazar günü satışa sunulmasının hemen ardından tükendi.

TFF YETKİLİLERİNE DE YER YOK

Sınırlı kapasite nedeniyle sadece taraftarlar değil, protokol talepleri de sorun yarattı. Özellikle sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini zor durumda bıraktı. Yoğun talep karşısında birçok davetliye yer bulunamadığı öğrenildi.

STADA GİREMEYENLERE DEV EKRAN

Kosova tarafı ise maça ilginin yüksek olmasını göz önünde bulundurarak alternatif bir çözüm hazırladı. Stada giremeyen futbolseverler için kent meydanına dev ekranlar kurulacağı açıklandı. Böylece binlerce taraftarın karşılaşmayı toplu şekilde takip edebilmesi hedefleniyor.

