Kostas Mitroglou Galatasaray’ın ilk Yunan futbolcusu oldu

Galatasaray, hücum hattına Kasmpaşa’dan Mbaye Diagne’yi kattıktan sonra bir takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibi Olimpik Marsilya’da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou’nu transfer etti. Kostas Mitroglou Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 12 Mart 1988 doğumlu olan futbolcu forvet mevkiinde oynuyor.
7 takımda forma giydi
Mitroglou kariyerinde Mönchengladbach, Olympiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve son olarak Olimpik Marsilya takımlarında forma giydi. Bu sezon Marsilya ile 20 resmi müsabakada görev alan Yunan golcü, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
2016-2017’de Benfica’da 27 gol attı
30 yaşındaki futbolcu kariyerinde en golcü sezonunu 2016-2017'de Benfica'da oynarken yaşadı. Mitroglou o sezon toplam 42 resmi müsabakaya çıktı ve 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Yunan golcü, 2015-2016 sezonunda Benfica ile 44 maçta 24 kez gol sevinci yaşadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da oynayan Kostas Mitroglou 64 karşılaşmada 17 gol attı.
Mitroglou ayrıca Galatasaray Futbol Takımı tarihinin ilk Yunan futbolcusu oldu.
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