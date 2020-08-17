Kostas Mitroglou istenmeyen adam ilan edildi!

Rudi Garcia döneminde Galatasaray ve PSV'ye kiralanan Mitroglou, buralarda da tutunamayınca Marsilya ile idmanlara çıkmaya başlamıştı. Marsilya'nın oynadığı hazırlık maçlarında da yer alınmaması üzerine ise yeniden Yunanistan'a dönerek kariyerini canlandırabileceği iddiaları dolaşmaya başladı.
Yunanistan'ın mütevazı takımlarından ve Mitroglou'nun da kariyerinde sıçrama yaratan ekiplerden biri olan Atromitos'un transfer gündemine aldığı ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin golcü oyuncunun ücretinde feragat etmesine bağlı olduğu belirtildi.
2018-19 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynayan 32 yaşındaki forvet Mitroglou 1 gol kaydetmiş, geçen sezon da PSV'ye kiralanarak çıktığı 4 maçta 1 gol kaydedebilmişti.
Filipe Luis kararını verdi!
Allahyar'a talip var
Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı!
''Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor''
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Pozitif çıkan testler negatife döndü
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum