G.Saray'da ayrılık! Devre arası geldi ama...

Galatasaray'ın ocak ayında transferin son günlerinden Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Mitroglou için Yunan basınından bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, sarı kırmızılılar sezon sonunda Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshedecek. Marsilya ile sözleşmesi devam eden futbolcu için eski kulübü Olympiakos olmak üzere Yunanistan'dan başka taliplerin de çıkabileceği belirtildi.

Marsilya'nın Mitroglou'yu bonservisiyle almak isteyen takım çıkması halinde de oyuncuyu satmak istediği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıkan Mitroglou, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

