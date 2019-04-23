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G.Saray'da ayrılık! Devre arası geldi ama...

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın ocak ayında Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou hakkında bir iddia ortaya atıldı. Yunan golcünün şu ana kadar sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kalması nedeniyle sezon sonunda sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi.

G.Saray'da ayrılık! Devre arası geldi ama...

Galatasaray'ın ocak ayında transferin son günlerinden Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Mitroglou için Yunan basınından bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, sarı kırmızılılar sezon sonunda Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshedecek. Marsilya ile sözleşmesi devam eden futbolcu için eski kulübü Olympiakos olmak üzere Yunanistan'dan başka taliplerin de çıkabileceği belirtildi.

Marsilya'nın Mitroglou'yu bonservisiyle almak isteyen takım çıkması halinde de oyuncuyu satmak istediği kaydedildi.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıkan Mitroglou, bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kostas mitroglou marsilya

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