Kostas Mitroglou resmen PSV'de

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kostas Mitroglou, "PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de Avrupa Ligi'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Q7'den flaş ayrılık açıklaması!
Erdem Özgenç imzayı attı
Karaman AEK'ya karşı temkinli
Resmi açıklama geldi! Yıldız isim Beşiktaş'ta
Dünya yıldızı resmen Trabzon'da! KAP...
G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi
Ve Alper Potuk imzayı attı!
Ribery resmen Fiorentina'da
''G.Saray'ın oynadığı oyun rezalet''
Max Kruse haftaya damga vurdu
Serie A’da Türk rüzgarı
Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme
Didier Drogba'dan sürpriz karar
Okuyucu Yorumları 0 yorum