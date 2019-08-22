Kostas Mitroglou resmen PSV'de

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kostas Mitroglou, "PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de Avrupa Ligi'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.