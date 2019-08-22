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Kostas Mitroglou resmen PSV'de

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'nu transfer ettiğini açıkladı.

Kostas Mitroglou resmen PSV'de

PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kostas Mitroglou, "PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de Avrupa Ligi'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.


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kostas mitroglou psv Galatasaray

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