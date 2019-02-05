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Kostas Mitroglou Yunanistan'da yılın en iyi futbolcuları arasında gösterildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kostas Mitroglou'na ülkesi Yunanistan'da büyük onur! Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, ülkesinde 2017/18 sezonun en iyi futbolcuları arasında gösterildi.

Kostas Mitroglou Yunanistan'da yılın en iyi futbolcuları arasında gösterildi!

Yunanistan Profesyonel Futbolcular Derneği, 2017/18 sezonunun en iyi oyuncuları adaylarını açıkladı.

'En iyi futbolcu' kategorisinde Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou da yer alıyor. Bu kategoride yer alan diğer iki aday ise Roma'da forma giyen Kostas Manolas ve Arsenal'de oynayan Sokratis Papastathopoulos oldu.

Yunanistan Profesyonel Futbolcular Derneği, tüm kategorilerde kazananları 12 Şubat tarihinde açıklayacak.

Kostas Mitroglou, Galatasaray'a devre arası transfer döneminin son gününde Marsilya'dan gelmişti.

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Galatasaray kostas mitroglou

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